Il grande giorno per Riccardo Vitari è finalmente arrivato. Sono state ratificate questa mattina in Consiglio regionale le dimissioni del sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni dalla carica di consigliere con conseguente ingresso in consiglio dello stesso Vitari, il primo dei non eletti della Lega nella circoscrizione di Cremona.

Il sindaco facente-funzione di Ticengo, alle scorse elezioni regionali, ha ottenuto 552 preferenze, contro le 1.907 ottenute da Bongiovanni. Vitari è stato accolto dal consiglio, soprattutto dal gruppo della Lega, con applausi.

