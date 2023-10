“Ricordiamo ai Fratelli d’Italia che da un anno sono al Governo del Paese e che il tempo degli slogan è finito. Agiscano, anziché trovare nemici ovunque cui scaricare le responsabilità”, così il Pd cremonese replica alle accuse di FDI dopo l’aggressione di ieri sera in galleria 25 aprile, ai danni di due sessantenni, un caso su cui sta svolgendo le indagini la Polizia di Stato, con l’ausilio anche delle videocamere e delle testimonianze dirette.

“A partire – affermano Roberto Poli e Luca Burgazzi, capogruppo e segretario cittadino Pd – dal tema sicurezza che è stato un cavallo di battaglia elettorale della destra e che continua ad esserlo proiettando il problema in modo grottesco sui Comuni. Dopo un anno di Governo non si vede nemmeno l’ombra delle promesse fatte. Così come la propaganda dei porti chiusi verso gli immigrati irregolari.

Oggi la realtà cruda dei numeri mostra che nel 2023 gli sbarchi sono quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente (esattamente secondo il cruscotto del Ministero dell’Interno da 77167 a 141043).

La tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza sono una competenza centrale e prioritaria dello Stato.

E per questo in Consiglio Comunale abbiamo approvato un ordine del giorno, non votato dal centrodestra, che chiede al Governo un potenziamento di personale di Polizia, di mezzi e di strumenti di sicurezza. Posto che secondo i dati del Ministero dell’Interno presso la Polizia di Stato prestano servizio complessivamente 98.517 dipendenti a fronte di un organico di 109.464, con una differenza percentuale pari a -10 %.

Da parte nostra a livello locale nessuna sottovalutazione del problema, ma si assicura la massima attenzione in termini di sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine e in termini di interventi preventivi e di controllo del territorio. Forte è stato il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e serve una azione continua di prevenzione e promozione della legalità”, concludono i due esponenti Dem.

