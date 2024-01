Una vittoria pesantissima nell’economia della classifica di B, frutto di una prestazione attenta e concreta. Al Picco la Cremonese passa 1 a 0 da grande squadra, in un clima difficile e contro uno Spezia che ha lottato su ogni pallone fino all’ultimo secondo.

Dopo una prima fase di studio, in cui nessuna delle due formazioni riesce a rendersi pericolosa, ecco al 22’ l’ottima iniziativa di Collocolo che trova in profondità Falletti, ma il neo acquisto grigiorosso, da ottima posizione e calciando al volo, mette alto. Dopo sei minuti ancora Cremo pericolosa con Vazquez che trova l’inserimento di Coda con un preciso filtrante, il 90 calcia di prima, trovando però l’opposizione di faccia di Zoet. Al 35’ arriva un bruttissimo intervento di Cassata su Sernicola, ma l’arbitro, nonostante il piede alto e la gamba tesa, opta solo per il cartellino giallo. Al 40′ contropiede guidato da Falletti che serve Zanimacchia, l’esterno si accentra e calcia forte verso il secondo palo, Zoet respinge. Poco dopo serpentina pazzesca di Falletti che poi calcia di collo pieno, ma la conclusione è centrale e Zoet si oppone.

La ripresa si apre con un brivido gigantesco per la squadra di Stroppa: Verde salta secco Zanimacchia e mette a rimorchio per Kouda che, tutto solo e a porta spalancata, mette clamorosamente alto. Al 48′ Muhl scivola e lascia campo a Zanimacchia che prova il tiro a giro, palla larga. Tre minuti dopo serie di finte ancora di Zanimacchia che disorienta Vignali e calcia con decisione verso la porta dello Spezia, sfera sul fondo di poco. Al 54’ i grigiorossi la sbloccano: cross di Zanimacchia, Esposito svirgola e serve involontariamente Coda che, tutto solo, mette dentro da pochi metri. Al 72′ azione di sfondamento di Kouda che crossa per Bandinelli, ma il colpo di testa è debole e viene bloccato agevolmente da Jungdal. Al 92′ Verde prova lo scavino verso il secondo palo, blocca Jungdal.

Grazie a questa vittoria la Cremonese sale a quota 38 punti, raggiungendo momentaneamente il Venezia e portandosi a -1 dal Como secondo in classifica (che oggi ha pareggiato 2-2 con la Reggiana), a una sola lunghezza dalla promozione diretta. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 27 gennaio allo Zini contro il Brescia, per quello che sarà un derby più che mai decisivo.

Simone Guarnaccia

