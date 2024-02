Il Festival di Sanremo 2024 supera il giro di boa e si avvia verso le fasi finali. Al termine della terza serata, condotta da Amadeus questa volta affiancato da una esilarante Teresa Mannino, la classifica provvisoria vede in testa Angelina Mango con “La noia”, seguita da Ghali e da Alessandra Amoroso. Chiudono la cinquina, un po’ a sorpresa, Il Tre e Mr. Rain, rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Va precisato che anche in questa terza serata si è esibita soltanto la metà degli artisti in gara e che la graduatoria finale si è composta incrociando il voto delle radio con il televoto da casa.

Continuano ad andare benissimo le canzoni “made in Cremona”: il brano di Ghali, “Casa mia”, è firmato anche da Michele Zocca di Vescovato, in arte Michelangelo.

L’attesa è altissima per l’appuntamento del venerdì: torneranno sul palco dell’Ariston tutti i trenta cantanti in gara per la serata delle cover. Accompagnati da altrettanti big della musica riproporranno grandi successi italiani e internazionali. Co-condurrà Lorella Cuccarini.

Le canzoni “cremonesi” di questo Festival e delle edizioni passate sono raccolte nella speciale playlist di CremonaOggi.it. Per ascoltarla basta cliccare qui .

Giovanni Rossi

