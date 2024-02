Pioggia torrenziale su Sanremo ma il Festival continua. E porta con sè nuovi verdetti e nuovi elementi ai fini della vittoria. E’ Geolier il primo in classifica, vincitore della serata cover grazie al medley napoletano “Le strade” con Luchè, Gue e Gigi D’Alessio. Un verdetto accolto dai fischi del teatro Ariston. Medaglia d’argento un po’ a sorpresa ad Angelina Mango (da molti data come vincitrice della serata) e di bronzo ad Annalisa in coppia con La Rappresentante di lista. Quarto posto per Ghali e il suo medley “Italiano vero”. Quinto Alfa con Roberto Vecchioni.

Una serata, la quarta e penultima, particolarmente ricca di artisti: circa 80 persone si sono alternate sul palco dell’Ariston, tra big in gara e ospiti dei vari duetti. Solo per citarne alcuni: Gianna Nannini, Riccardo Cocciante, Umberto Tozzi, Skin. Si sono esibiti sulle note di grandi successi della musica italiana e internazionale. Tante le standing-ovation.

Effetto nostalgia non soltanto per i grandi successi reinterpretati ma anche per la presenza della “più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, co-conduttrice a fianco di Amadeus che nel suo numero iniziale ha ripercorso le sue sigle più “iconiche”.

Nel corso della serata Amadeus ha anche letto il tanto atteso messaggio degli agricoltori in protesta, peraltro presenti anche fisicamente al porto di Sanremo nel pomeriggio di venerdì: “Chiediamo una legge chiara, che garantisca una giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare. Non chiediamo aiuti o sussidi, ma solo che ci venga corrisposta la giusta remunerazione per il lavoro che svolgiamo quotidianamente. […] Chiediamo con forza che venga corrisposto il giusto valore alle nostre produzioni. Senza agricoltura non c’è vita”, recitava la nota.

Cresce intanto l’attesa per la finale di sabato, che secondo i pronostici potrebbe portare a un testa a testa tra Angelina Mango e Geolier, con il secondo che sembra essere ampiamente favorito dal televoto. Noi continueremo a raccontarvi i retroscena e le atmosfere del Festival direttamente da Sanremo: lo abbiamo già fatto dal lungomare con una intervista ad Annalisa.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata