Un punto che muove la classifica, ma che rallenta la corsa verso la promozione. La Cremonese non riesce ad andare oltre allo 0-0 allo Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, al termine di una partita difficile e fisica, caratterizzata da un avvio con scarsa visibilità a causa della nebbia.

I padroni di casa provano ad aggredire il match da subito e creano tre situazioni pericolose. Al 6′ Vaisanen stacca su sviluppi di corner, ma il suo colpo di testa termina alto, mentre al 14’ punizione di mancino di Caligara, ma Jungdal respinge. Al 17’ Pedro Mendes svetta e colpisce di testa, Jungdal blocca. Al 28′ la prima occasione grigiorossa: palla in profondità di Castagnetti per Zanimacchia che supera Viviano con un pallonetto, ma sulla linea salva Bellusci. Al 34′ leggerezza di Jungdal che passa la palla a Pedro Mendes, che però fallisce il controllo. Due minuti dopo gran cross di Sernicola che trova Vazquez, ma il colpo di testa del Mudo viene respinto da Viviano. Al 38′ pasticcio clamoroso di Antov e Ravanelli che si ostacolano a vicenda liberando Rodriguez tutto solo davanti a Jungdal, ma l’intervento miracoloso di Bianchetti in scivolata sventa il pericolo.

Nella ripresa l’inerzia della gara non muta, con l’equilibrio che regna sovrano, così Stroppa decide di inserire Afena-Gyan e Tsadjout. A rendersi pericoloso però è l’Ascoli al 59′ con Rodriguez, che sterza in area di rigore e serve Falzerano, che si allunga e calcia di un soffio a lato. Un minuto dopo i grigiorossi passano proprio grazie ai nuovi entrati: cross di Zanimacchia, palla respinta male dalla difesa, Afena-Gyan si avventa sul pallone e serve a rimorchio Tsadjout che sigla la rete dell’1 a o. Nell’azione però Sernicola, in fuorigioco, condiziona la respinta del difensore avversario, così il direttore di gara, richiamato al Var, decide di annullare il gol. All’81′, sul campanile alzato da Sernicola, Tsadjout calcia al volo, ma la palla termina alta la sua corsa. Al 92′ chiusura pazzesca di Bianchetti su Streng in extremis. E’ l’ultima emozione dell’incontro, che scivola fino al termine senza molto altro da segnalare.

La Cremonese frena, ma è attualmente a quota 46 punti, da sola al secondo posto, in attesa ovviamente degli impegni delle altre pretendenti alla promozione. Prossimo impegno dei grigiorossi sabato 24 febbraio allo Zini nel big match contro la diretta concorrente Palermo.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata