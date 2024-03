Strade colabrodo: la giunta di Cremona stanzia nuovi fondi per la sistemazione del manto stradale, un milione e mezzo di euro, come annunciato dall’assessore Simona Pasquali. L’atto di indirizzo è stato approvato ieri mattina in una giunta straordinaria.

Le piogge dei giorni scorsi hanno provocato molti disagi a Cremona: oltre agli interventi che erano già stati programmati nel piano delle asfaltature 2024, sono state aggiunte altre vie grazie a questi nuovi finanziamenti: via Castelleone, via Sesto, via Milano e la tangenziale, nel tratto tra via Nazario Sauro e la rotatoria con via Persico.

Silvia Galli

