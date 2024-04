Dopo l’entusiasmo e la grande partecipazione delle prime due edizioni, si chiude con grande successo l’edizione 2024 di Cremona&Bricks, l’evento che attraverso i celebri mattoncini colorati promuove il valore formativo del gioco, inteso sia come strumento per l’apprendimento scolastico dei ragazzi, sia come utile supporto alla formazione professionale per gli adulti.

“La Manifestazione realizzata da CremonaFiere e Associazione Cremona Bricks, quest’anno alla sua terza edizione, ha consolidato ulteriormente il suo format strategico e multidisciplinare – spiega Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere -. Questo evento non solo stimola la creatività e la coesione sociale, ma promuove anche un’educazione innovativa per gli studenti e introduce le imprese a strategie formative che potenziano la competitività. CremonaFiere è orgogliosa di rinnovare il proprio impegno nell’offrire un’esperienza diversificata e di grande impatto.”

Notevole la partecipazione da tutta Italia con oltre 250 espositori, su un totale di 25mila mq di esposizione, provenienti da molte regioni; numerosi eventi nei due giorni di manifestazione, tra cui musical con tantissimi spettacoli a tema Disney, Harry Potter e Star Wars; laboratori interattivi con i mattoncini ed esperienze di costruzione nella realtà virtuale e aumentata; approfondimenti per appassionati e collezionisti e una mostra di opere d’arte.

Otto aree di gioco diverse e 276 mq di Diorama City. Questi i numeri che chiudono la buona riuscita della terza edizione che ha coinvolto un vasto pubblico di grandi e piccini che in due giorni si sono potuti dedicare alla didattica e al divertimento grazie alle numerose iniziative organizzate.

Cremona&Bricks infatti è molto di più di un’esposizione, è un vero e proprio progetto formativo che anche durante l’anno ha coinvolto i ragazzi di 9 scuole primarie e secondarie delle province di: Milano, Brescia, Verona e Cremona con il contest “Progetta una lezione STEM con LEGO® Education”.

Oggi in fiera alle 15:30 la premiazione dei vincitori: la classe 3A della scuola secondaria dell’IC Bartolomeo Lorenzi di Fiumane (VR) guidato dalla prof.ssa Ester Donatoni; le classi 5A e 4B della scuola primaria dell’IC Cremona Uno, Capra Plasio di Cremona guidate dalle maestre Paola Maria Mazzolini, Arianna Lanzi e Carmen Cafasso; le classi quarte della scuola primaria dell’IC Rudiano di Urago d’Oglio (BS) guidate dalla maestra Milena Togni e il team di robotica del Liceo Scientifico Copernico di Brescia guidata dai professori Domenica Bertolini, Antonio Cazzato e Chiara Solina.

L’appuntamento per collezionisti, appassionati, studenti, insegnanti e mondo business è per il prossimo anno, il 12 e 13 Aprile in Fiera a Cremona.

