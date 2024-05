Una partita ininfluente in termini di classifica, ma l’ottima prestazione può consentire di affrontare i playoff con la giusta fiducia. Convincente vittoria della Cremonese che, allo Zini, supera 3-0 il Cittadella. Decidono l’incontro le reti Coda e Bianchetti nella prima frazione, nel secondo tempo in gol anche Johnsen. Ai grigiorossi vengono annullati due gol a Zanimacchia e Buonaiuto.

I ragazzi di Stroppa si rendono pericolosi già al 6’: lancio in profondità di Bianchetti per Zanimacchia che supera in velocità la retroguardia avversaria e solo davanti a Kastrati non sbaglia. La rete però, dopo lunga review, viene annullata. Al 16′ azione offensiva di Bianchetti che, nell’area di rigore avversaria, viene atterrato da Sottini. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Massimo Coda è freddo e spiazza Kastrati per il vantaggio grigiorosso. Al 31′ Coda calcia forte dal limite dopo un tocco di suola, Kastrati si allunga e mette in corner. Al 36’ la Cremo raddoppia: cross perfetto di Quagliata, sul secondo palo Bianchetti colpisce di testa, Kastrati tocca ma non evita la rete del 2 a 0. Un minuto dopo i grigiorossi sfiorano addirittura il tris con Coda che, tutto solo davanti a Kastrati, calcia di collo pieno, il portiere del Cittadella riesce a mettere in angolo deviando il pallone con il piede. Al 40′ Zanimacchia recupera palla e verticalizza per Coda che sbaglia il primo controllo, consentendo a Kastrati di intervenire in scivolata.

La ripresa si apre con un brivido per i grigiorossi: Pittarello sposta il pallone sul mancino e sgancia un missile che si stampa sulla traversa a Saro battuto. Pochi secondi dopo Buonaiuto si accentra dalla sinistra e calcia preciso all’angolino battendo Kastrati. Il Var però richiama l’arbitro che, dopo revisione, nota un intervento falloso di Zanimacchia, annullando la rete. Al 58′ tiro al volo di Mastrantonio dai 25 metri, Saro si distende e respinge. Al 64’ Stroppa inserisce anche il giovane talento della Primavera Della Rovere, al suo esordio in prima squadra. Otto minuti dopo Della Rovere rischia di trovare subito la sua prima rete: partendo dalla destra si accentra e calcia a giro col mancino, ma la sua conclusione viene deviata e sfiora il palo. All’88’ i ragazzi di Stroppa la chiudono: Quagliata supera Salvi e mette in mezzo, Kastrati respinge male, sulla palla si avventa Johnsen che a porta spalancata cala il tris.

La Cremonese chiude dunque il campionato in quarta posizione (piazzamento già ottenuto nello scorso incontro), con più di qualche rimpianto per alcuni punti persi nel corso della stagione. Prossimo impegno per i grigiorossi il 21 maggio in trasferta contro Catanzaro o Brescia, per la semifinale d’andata dei playoff. Il ritorno si disputerà allo Zini sabato 25 maggio.

Simone Guarnaccia

