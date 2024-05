Si terrà il 18 giugno la nuova tappa per il rilascio dell’autorizzazione per l’impianto di biometano a Cremona, zona termovalorizzatore, alla società Agripower (gruppo A2A). La conferenza dei servizi in capo al Settore Ambiente della Provincia, è stata convocata per quel giorno alle 9,30 in modalità da remoto.

L’ordine del giorno prevede la discussione delle integrazioni al progetto che la società ha presentato lo scorso 6 maggio, integrazioni che includono una maggiore estensione della fascia boschiva di rispetto e un sistema di alimentazione del biodigestore che ridurrà il numero di camion in entrata e in uscita dall’impianto.

Seguirà poi l’analisi delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico e verranno calendarizzate le successive riunioni. Si tratta infati di una conferenza di sevizi decisoria ai fini del rilascio del PAU (procedimento autorizzativo unico) ma che, a quanto si apprende, potrebbe svolgersi in più sedute.

La partecipazione alle sedute dei rappresentanti del Comitato BiometaNO Cremona e di Legambiente Cremona Circolo Vedo Verde avverrà in veste di uditori, senza diritto di voto e di parola.

