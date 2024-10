Conferenza stampa di presentazione per il nuovo allenatore della Cremonese Eugenio Corini, andata in scena nella sala stampa del centro sportivo Arvedi. Al fianco del tecnico c’era il direttore sportivo Simone Giacchetta.

E’ stato proprio quest’ultimo a introdurre la conferenza di Corini, tornando anche sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di esonerare Giovanni Stroppa. “Vorrei ringraziare mister Stroppa e il suo staff – ha detto Giacchetta -. Abbiamo vissuto con grande intensità la scorsa stagione, fino a raggiungere la finalissima dei playoff. Siamo ripartiti quest’anno con la voglia di ripeterci, ma purtroppo l’atteggiamento della squadra in campo nelle ultime partite non ha dato più la possibilità di poter pensare di proseguire con Stroppa, nonostante la grande stima nei confronti suoi e del suo staff. Dopo due giorni di riflessioni, si è giunti alla scelta di esonerare mister Stroppa. Abbiamo subito pensato a coinvolgere Corini, che riteniamo un uomo con valori morali importanti, capace di saper gestire un gruppo che ha bisogno di responsabilizzarsi. Per tutti i calciatori il primo obiettivo è ritrovare la voglia e l’entusiasmo di andare a correre. Ci aspetta un percorso lungo e sostenere certe ambizioni non sarà semplice. Ma mister Corini sono sicuro che saprà integrarsi subito in questo gruppo”.

Poi ha preso la parola il nuovo tecnico grigiorosso Eugenio Corini: “Saluto la città di Cremona e tutta la sua tifoseria. Sono molto felice di aver colto questa opportunità che mi è stata concessa. Io e il mio staff daremo il massimo per portare la Cremo in alto, dove vogliamo che arrivi”. Poi la conferenza stampa è entrata nel vivo con le domande dei tanti giornalisti presenti.

Cosa pensa della Cremonese dopo averla vista da fuori, anche allo stadio, e da dentro, durante questi primi allenamenti?

“Ero allo Zini in occasione di Cremonese-Spezia, match successivo alla grande vittoria della Cremonese a Sassuolo. Essendo libero, con il mio staff ho seguito la Cremonese, ma anche altre formazioni. Si tratta di una squadra che l’anno scorso è arrivata a un centimetro dalla promozione e che è ripartita con grandi aspettative rispetto a questo campionato. E spesso quando hai queste grandi aspettative, gli avversari tendono a sapere che tutto il peso grava sulle tue spalle. Forse il fatto di pensare che bastava fare poco per essere ancora super competitivi anche quest’anno ti ha fatto lasciare qualcosa per strada. Il potenziale c’è e ieri, parlando per la prima volta con i giocatori, ho cercato di responsabilizzarli su un aspetto che per me è fondamentale, cioè che avere qualità e caratteristiche importanti non vuol dire poter vincere, per farlo ci devi mettere dentro tante cose. Mi riferisco alla rabbia agonistica, alla voglia di far fatica insieme. Quando ti danno per favoriti devi metterci qualcosa di diverso, avere giocatori molto forti per la categoria non è sufficiente. La pressione di dover vincere è un privilegio, ma bisogna prepararsi al meglio per saperla reggere. Riguardo questo aspetto dobbiamo lavorare”.

Come cambierà il modo di giocare della squadra?

“Stroppa è un collega molto preparato, per il quale ho il massimo rispetto. Capisco che bisogna riconoscersi in un sistema tattico, ma per me nel calcio moderno c’è un concetto più evoluto che consiste nell’occupare e liberare spazi, nell’avere una squadra dinamica che ha voglia di attaccare, che ha voglia di difendere insieme quando la palla è tra i piedi degli avversari. La rosa costruita ha attitudini molto importanti. Creerò la struttura tattica in grado di far rendere al meglio i giocatori. E in questo calcio che ti permette di effettuare cinque cambi, sarà fondamentale che tutti siano motivati, con un grande senso di responsabilità. E questo vale per chi inizia la partita e per chi può andare a finirla. Dovrò far capire quanto sia importante anche questo tipo di aspetto”.

Che squadra ha trovato a livello di umore e di testa?

“Il direttore mi aveva spiegato che il gruppo è coeso e ha sempre lavorato con grande intensità e nel primo allenamento di ieri ho rivisto esattamente quello che mi era stato raccontato. I ragazzi sono sicuramente delusi per la situazione che si è creata, ma sono motivati per ripartire. Dal punto di vista dei valori e umani e sotto l’aspetto delle caratteristiche tecniche c’è tutto per fare un campionato da protagonisti. Questa responsabilità deve farli andare più forte, anche negli allenamenti. Non basta essere un buon professionista, devi avere qualcosa dentro che ti invoglia a migliorare ogni giorno. Serve il fuoco giusto per affrontare le difficoltà”.

