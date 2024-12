Il 2024 è stato un anno ricco di avvenimenti, purtroppo molti dei quali tragici e tristi. E così rappresenta un vero e proprio bollettino di guerra la top ten delle notizie più lette su Cremonaoggi quest’anno.

1- Al primo posto troviamo la tragica morte del piccolo Alessandro, il bambino di sei anni colto da malore a scuola il 23 settembre, e che si è spento dopo tre giorni in terapia intensiva, il 26 dello stesso mese. Il piccolo, che frequentava la prima elementare alla scuola Bianca Maria Visconti di Cremona, si era sentito male all’improvviso, accasciandosi a terra senza più riprendere conoscenza. Inutili erano stati tutti i tentativi di soccorso.

2- Al secondo posto un’altra tragedia, consumatasi, peraltro, nell’ultimo giorno del 2023: la morte di Lorenzo Pagliari, il 38enne che ha perso la vita dopo aver contratto la malaria, durante un viaggio di lavoro in Camerun, che aveva svolto per conto di Ocrim, di cui era dipendente. Nelle scorse settimane le indagini, condotte dal Pm Davide Rocco, si sono chiuse con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’azienda.

3- Al terzo posto luci della ribalta per Marco Masia, ex capo della squadra mobile di Cremona, protagonista della risoluzione dell’omicidio di Pierina Paganelli, a Rimini, dove l’ex funzionario cremonese è attualmente in forze, lo scorso 9 agosto. A finire in manette, al termine dell’indagine condotta da Masia, era stato Louis Dassilva, senegalese di 34 anni.

4 – La quarta notizia più letta dell’anno è un’altra tragedia, lo spaventoso incidente verificatosi sulla A21 lo scorso 5 febbraio – purtroppo uno dei tanti di quest’anno – che aveva provocato la morte di 2 persone e il ferimento di ben 64, con 20 veicoli coinvolti.

5 – Ed è sempre una brutta notizia la quinta più letta di quest’anno: era il 20 agosto quando un ragazzino di 13 anni era stato colto da malore mentre si trovava in piscina, al centro sportivo Stradivari. Nonostante i tempestivi soccorsi, le sue condizioni erano andate peggiorando, e il bimbo si era spento una settimana dopo.

6 – Al sesto posto, la tragica morte di Paolo Sarcone, il 42enne che ha perso la vita nella notte tra il 30 e il 31 agosto sulla Paullese, dopo una serata al pub con gli amici. L’uomo era volato a terra mentre viaggiava a bordo del suo scooter, ed era poi stato investito da un’auto in transito, il cui conducente aveva visto il corpo steso a terra solo all’ultimo momento.

7 – E un’altra tragedia anche al settimo posto: la morte di una bambina di 11 anni in seguito a un malore accusato mentre si trovava in piscina a Caravaggio, durante il grest estivo, lo scorso 17 giugno.

8 – Per fortuna ci sono anche buone notizie, tra quelle più lette, come lo screening di prevenzione lanciato da Regione Lombardia per il tumore alla prostata e ai polmoni nel febbraio del 2024.

9 – Non manca, nella top ten, anche un po’ di gossip, come la presenza di Amadeus a Castelvetro, dove pochi giorni fa ha consumato un pranzo natalizio, all’osteria del Pescatore.

10 – Ennesima tragedia, invece, al decimo posto della top ten, che di nuovo vede coinvolto un giovanissimo: il malore a scuola del giovane Francesco Bettoni, 16 anni, studente del Cr.Forma, che si è sentito male all’improvviso il 5 novembre ed è poi morto il pomeriggio stesso, all’ospedale di Brescia.

Laura Bosio

