Un unico salone che rappresenta le eccellenze enogastronomiche italiane, Il Bontà e Gusto Divino si propongono per l’edizione 2025 con un nuovo format dove la cultura culinaria si fonde con quella enologica per un’esperienza unica alla scoperta di oltre 100 produttori selezionati da ogni angolo d’Italia che porteranno in fiera le loro eccellenze e che valorizzeranno l’identità culturale e gastronomica di ogni regione, in programma dal 22 al 24 febbraio prossimi a CremonaFiere.

Dalla mostarda cremonese al gorgonzola ma anche la tipica pasta ripiena emiliana senza dimenticare formaggi, salumi e olio tra le specialità dello stivale il e spazio a nuove aree tematiche dedicate alla mixology e alle birre artigianali ma anche produttori di vino provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Un appuntamento imperdibile per riscoprire i sapori delle nostre terre, che secondo i dati del Rapporto sul Turismo enogastronomico italiano 2024 attirano ad eventi e fiere nel nostro Paese migliaia di persone pronte a scoprire cibo, vino e prodotti tipici, con un incremento del 12% sul 2023 e +49% sul 2016. Inoltre dal 2021 si evidenzia una crescita costante nella partecipazione a esperienze come degustazioni, showcooking o eventi a tema olio (+37,1%), birra (+13,2%) e formaggio (7,3%). In totale, si parla di un impatto economico e sociale del turismo enogastronomico in Italia di 40,1 miliardi di euro nel 2023, di cui 9,2 diretti, 17,2 indiretti e 13,7 di indotto.

La cucina è una forma d’espressione artistica e culturale del suo territorio di provenienza e che caratterizzano l’enogastronomia italiana, tra abbinamenti enogastronomici, masterclass e la possibilità di acquistare direttamente dai produttori, il BonTà e Gusto Divino rappresentano il tempio dei sapori di alta qualità. Un area food che si fonde con un una mostra mercato dei vini dove sommelier e operatori del settore faranno degustare, scoprire e acquistare direttamente dal produttore svariate tipologie di vini provenienti da tutta Italia.

Il BonTà, giunto alla sua 20esima edizione, è un punto di incontro irrinunciabile per conoscere le eccellenze enogastronomiche del Bel Paese. Tre giorni di eventi, presentazioni e assaggi dove conoscere nuove realtà e riscoprire le tradizioni enogastronomiche grazie alla presenza delle migliori produzioni artigianali ma anche attrezzature da cucina dai forni alla coltelleria, ma anche pentole e robot, passando per arredi e abbigliamento adatto per diventare uno Chef perfetto. Un luogo dove scoprire le eccellenze del nostro paese il tutto accompagnato da un ricco calendario di incontri, degustazioni guidate, disfide gastronomiche e masterclass dedicate ad appassionati, gourmet lovers e operatori del settore per un evento che accompagna i visitatori alla riscoperta della cultura culinaria che caratterizza l’Italia.

Sarà una vera e propria esperienza tra i prodotti di punta del made in Italy in una combinazione di storia, cultura e territorio, in esposizione a CremonaFiere per valorizzare le eccellenze e l’identità del patrimonio culturale ed enogastronomico delle diverse regioni italiane. L’appuntamento è organizzato da CremonaFiere e SGP Grandi Eventi in collaborazione con Vale20.

I biglietti sono già disponibili on line ad un prezzo scontato fino al 31 Gennaio

Orari di apertura:

Sabato 22 febbraio dalle 10:00 alle 20:00

Domenica 23 febbraio dalle 10:00 alle 20:00

Lunedì 24 febbraio dalle 10:00 alle 18:00

