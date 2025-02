“Non conoscevamo Elisa, ma ci sembrava giusto in un momento come questo portare un ricordo, a nome di tutta la ex quinta B Bio”.

Federico e Riccardo sono ex studenti del liceo delle scienze umane Anguissola, hanno frequentato l’indirizzo biomedico e hanno solo qualche anno in più della quindicenne che ha perso la vita in via Dante ieri mattina proprio mentre si stava recando a scuola. Camminano in una via Palestro semideserta, sono le 9.30 di un sabato grigio e all’Anguissola come in altri istituti superiori non tutte le classi fanno lezione di sabato. Federico e Riccardo lasciano il loro pensiero nel cortile della scuola, al momento dirigenza, corpo insegnanti e operatori scolastici restano attioniti e in silenzio nell’attesa di esprimere nelle prossime ore un ricordo.

Voce rotta dalla commozione da parte di Gianni Beccari, componente del comitato di quartiere Zaist, che comprende anche via Cardinal Massaia, la laterale di via Brescia dove vive la famiglia Marchesini.

“In questi momenti non si sa cosa dire, ci poniamo tante domande, ma non abbiamo risposte. Per i parenti, per chi ha conosciuto questa ragazzina, ci sarà un vuoto che sarà incolmabile, in momenti come questo non possiamo fare altro che far sentire la vicinanza alla famiglia da parte di tutto il quartiere, e farla sentire meno sola. Sarà poco, ma in questi momenti tutto può essere d’aiuto. Sono padre anch’io, posso solo immaginare quello stanno passando i genitori”.

Giuliana Biagi

