Una sconfitta pesante, che crea un divario preoccupante con la terza in classifica. La Cremonese non riesce a confermare l’ottimo rendimento esterno e cade contro la Salernitana. All’Arechi i granata falliscono un rigore nel primo tempo con Cerri, ma riescono comunque a trovare il successo grazie alla rete di Raimondo nella ripresa. Decisivo Christensen, miracolo a più riprese.

Dopo 10 minuti senza grosse emozioni, Lochoshvili perde una brutta palla al limite e commette fallo su De Luca, rimediando l’ammonizione, la seconda dell’incontro dopo quella di Majer. Sulla punizione seguente Vazquez ci prova col mancino, ma il suo tiro è alto. Al 14′ Azzi salta due uomini sulla sinistra, si accentra e ci prova col destro, ma la sua conclusione è di poco alta. Al 19′ punizione di Tongya, Raimondo spizza alla ricerca del secondo palo, Fulignati blocca. Al 26′ cross dalla sinistra di Azzi, colpo di testa di Collocolo che termina alto. Al 32′ un cross di Vandeputte diventa un tiro, Christensen si allunga e mette in corner. Due minuti dopo De Luca protegge palla e scarica per Collocolo, ma Ferrari si oppone in scivolata sul più bello. Al 38′ cross di Vandeputte, colpo di testa di De Luca alto. Al 41′ brivido per i grigiorossi: tiro di Ferrari, Azzi viene colpito sul braccio. Contatto dubbio, ma per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Cerri spiazza Fulignati, colpendo il palo interno, ma la palla termina a lato.

La ripresa si apre con uno scambio sulla sinistra tra Azzi e Vandeputte, l’ex Cagliari calcia da buona posizione, ma la sua mira è alta. Al 55’ enorme chance per la Cremo con l’imbucata di Vazquez per Collocolo che calcia da pochi metri dalla porta, Christensen si supera e mette in corner. Sul cambio di fronte però a passare sono i padroni di casa: Njoh crossa male, ma la palla colpisce il palo interno, sulla respinta Raimondo a porta spalancata fa 1-0. A venti minuti dalla fine mister Stroppa mescola le carte: dentro Bonazzoli, Johnsen, e Nasti, fuori Collocolo, Zanimacchia e De Luca. Al 75′ Verde a tu per tu con Fulignati colpisce il portiere grigiorosso, la palla arriva a Tongya che ci prova col destro, Bianchetti salva con la coscia a porta spalancata. Al 79′ doppia clamorosa occasione per la Cremo: Vazquez colpisce di testa tutto solo, Christensen si supera e mette in corner. L’angolo viene battuto da Vandeputte, Antov vola più alto di tutti ma colpisce una clamorosa traversa. Al minuto 87 cross preciso di Johnsen, colpo di testa a botta sicura di Vandeputte, ma Christensen ancora una volta compie un vero e proprio miracolo. Al 90’ Vazquez calcia a giro da fuori, trovando l’ennesimo intervento clamoroso di Christensen.

Questa sconfitta mantiene comunque la Cremonese al quarto posto, ma il distacco con lo Spezia, terzo, sale a quota 11 punti. Alle spalle si avvicina il Catanzaro, a -2. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 9 febbraio allo Zini contro il Sudtirol.

Simone Guarnaccia – inviato a Salerno

