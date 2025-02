Questa settimana, I Gioielli Sotto Casa, il magazine di promozione turistica condotto da Piero Brazzale, ci porta alla scoperta di un autentico tesoro della Valle Camonica: il suggestivo borgo di Cerveno, in provincia di Brescia. L’appuntamento è come sempre su CR1 Canale 19, giovedì alle 20:30, per un viaggio tra storia, arte e tradizioni locali.

All’ombra del maestoso Monte Concarena, Cerveno si distingue per il suo passato ricco e stratificato, testimone di una comunità che nei secoli ha saputo trarre il meglio dalle risorse naturali del territorio. Un’economia basata sull’acqua, il legno, il ferro e un suolo fertile ha permesso lo sviluppo di attività fondamentali come la pastorizia, l’agricoltura, la lavorazione dei metalli e l’artigianato.

Passeggiando tra le strette vie acciottolate del centro storico, il borgo svela il suo fascino autentico: antiche case in pietra, affreschi devozionali e portali scolpiti raccontano la storia di un paese profondamente legato alla propria identità. Piazza Paolo Prudenzini, dedicata all’illustre avvocato dell’800 originario di Cerveno, rappresenta il cuore pulsante del paese, da cui si snodano percorsi che conducono a luoghi carichi di memoria e tradizione.

Tra i simboli più rappresentativi del borgo troviamo il Mulino (Mulì de mès), il Caseificio Turnario, oggi sede museale e testimone dell’antica produzione casearia locale, e la Casa Museo, che conserva una straordinaria collezione etnografica donata dalla comunità. Proprio qui è possibile ammirare anche un torchio vinario a leva orizzontale del XVII secolo, testimonianza della viticoltura storica della zona.

Cerveno è inoltre noto per il suo splendido Santuario della Via Crucis, che ospita le straordinarie sculture lignee di Beniamino Simoni, e per la suggestiva “Santa Crus“, una rappresentazione sacra decennale della Passione di Cristo, ancora oggi profondamente sentita dagli abitanti.

© Riproduzione riservata