Sanremo è uno dei momenti clou non solo per l’importanza della scena musicale ma anche per tutto l’indotto che ruota attorno al Festival. La città si riempie di persone che accorrono, per piacere o per lavoro, in Riviera e sono tanti i momenti in cui effettivamente si possono incontrare i cantanti, fare foto con loro e scambiare due parole. E sono altrettanto numerose le feste (di sponsor, partner o aziende), tutte blindatissime, che animano la città. Nella nostra gallery qualche foto del Sanremo inedito, di quello che non si vede in tv.

NOTE CREMONESI A SANREMO 2025: CLICCA QUI E SCEGLI LA TUA CANZONE PREFERITA

Le canzoni sanremesi che hanno un legame con Cremona e il suo territorio fanno parte di una speciale playlist, ascoltabile gratuitamente su Spotify: si chiama Cremona a Sanremo; per trovarla basta digitare “CremonaOggi” nella barra delle ricerche o cliccare qui.

