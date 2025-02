Da oltre 30 anni delizia i palati dei cremonesi ma non solo: a Castelvetro Piacentino è in vendita, come dimostra l’inserzione in un sito di una nota agenzia immobiliare, l’immobile del Primo Baracchino (“Osteria del Pescatore”).

In vendita anche la licenza. Un luogo pieno di ricordi per molte persone, un pezzo di storia del paese. Il fabbricato, articolato su due piani, è circondato da una vasta area verde, ideale per creare un giardino o uno spazio esterno per eventi, e dispone di un’ampia area parcheggio che facilita l’accesso ai clienti.

Attualmente l’immobile è affittato a un’attività di ristorazione, da più di 30 anni e l’annuncio specifica che anche la licenza dell’attività è in vendita. Non lontano dalla struttura c’è naturalmente il fiume Po, che -in alcune ondate di piena- è arrivato fin sotto ai piloni del ristorante.

La cucina attualmente è affidata alla famiglia del famoso chef Daniele Persegani, spesso presente in paese e nel locale, tanto da aver attirato tra i tavoli, più volte, anche volti noti della tv e dello spettacolo. Tra cui Amadeus e la sua famiglia per il Natale degli ultimi due anni.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata