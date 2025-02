Una sconfitta pesante, che complica la situazione di classifica. La Cremonese perde nel finale la sfida contro il Cesena. Al gol in avvio di Calò, risponde Azzi a ridosso della fine del primo tempo. A decidere l’incontro è però il gol di Bastoni nei minuti di recupero per il 2-1 finale.

Al 10′ Vandeputte accelera sulla trequarti e serve sulla destra Bonazzoli che si accentra e calcia col mancino, Klinsmann blocca. Al 14’ a passare però è il Cesena: Antov scivola a ridosso della propria area di rigore, La Gumina recupera e serve Calò che col destro, dal limite, batte Fulignati. Al 20′ Nasti difende palla in area di rigore, il rimpallo favorisce Vandeputte che prova al volo col mancino, ma il suo tiro è alto. Un minuto dopo gran cross di Barbieri, Vandeputte colpisce di testa tutto solo, ma la sua incornata è debole e centrale. Al 26′ Francesconi prova la conclusione da fuori su sviluppi di corner, la palla, deviata, sfiora il palo. Al 33′ cross perfetto di Azzi dalla sinistra, Nasti colpisce di testa, miracoloso l’intervento di Klinsmann in corner. Al 40’ però, ecco la scintilla: lancio pazzesco di 40 metri di Castagnetti che pesca il taglio di Azzi, l’esterno grigiorosso batte con l’interno piede destro Klinsmann per la rete del pari.

In avvio di ripresa succede poco o nulla, così Stroppa, all’ora di gioco, decide di inserire De Luca e Johnsen per Bonazzoli e Barbieri. Al 63’ calcio di punizione battuto da Vandeputte, Antov sul secondo palo mette dentro di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poco dopo è Vandeputte a provarci col mancino, ma la palla sfiora il palo. Al 72’ Stroppa inserisce anche Valoti, per provare a cambiare inerzia alla partita. All’87′ lancio di Johnsen, De Luca protegge palla, sul rimpallo Azzi calcia da fuori, ma Klinsmann respinge. Nei minuti di recupero ecco la beffa: punizione di Bastoni dalla sinistra, nessuno trova la deviazione, la palla termina alle spalle di Fulignati per il definitivo 2-1.

Con questa sconfitta la Cremo resta a quota 41 punti, momentaneamente in quarta posizione, aspettando la gara del Catanzaro di domani. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 1 marzo contro la Carrarese in trasferta.

Simone Guarnaccia

