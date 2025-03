La Provincia di Brescia, per conto di tutti i soci pubblici, ha pubblicato l’avviso d’asta per la vendita delle azioni degli enti pubblici, che costituiscono il 69,19% del capitale sociale. Per gli investitori interessati c’è tempo fino al 31 marzo per presentare offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta pari a 47.656.486 euro, quantificato nella perizia commissionata dalla società con sede in via Colletta.

La vendita, come diverse volte dichiarato dal Comune e dalla Provincia di Cremona, è finalizzata ad agevolare la risoluzione della contriversia sorta al Tar per l’acquisizione da parte di Aria, società regionale, del progetto dell’autostrada Cremona – Mantova realizzato da Stradivaria Spa, società controllata dalla stessa Centropadane. Ci sarebbe infatti un investitore, un fondo americano, interessato all’acquisto in blocco del pacchetto azionario e potenzialmente anche al finanzaimento dell’infrastruttura di cui si parla da oltre un decennio, senza che mai si siano trovate le risorse. Nel contempo, la vendita delle azioni di una società che è di fatto una holding finanziaria, consetirebbe agli enti locali di recuperare liquidità.

La Provincia di Cremona detiene il 15.5% pari a 4 milioni 660mila euro di capitale sociale; il Comune ha il 4.07%, pari a 1milione e 222mila euro; la Camera di Commercio il 5.71% per 1 milione e 713mila euro.

Giuliana Biagi

