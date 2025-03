“Dovremo essere la miglior versione di noi stessi per battere Cremona”, le parole di Peppe Poeta, ex Vanoli e attuale head coach della Leonessa, suonano come un lucido presagio di una sfida impari sulla carta ma combattuta fino alla fine del terzo quarto. La Vanoli Cremona ha lottato con determinazione sul parquet del PalaLeonessa, restando in partita per 29′, ma nel finale Brescia ha trovato l’allungo decisivo per imporsi 99-87.

Nelle fila biancoblù, Tajion Jones lascia il posto a Semaj Christon, ultimo innesto per rinforzare la squadra di coach Pierluigi Brotto, Burns è in panchina ma non entrerà per un problema muscolare. In quintetto partono Willis, Davis, Nikolic, Poser e Owens.

L’avvio al PalaLeonessa è equilibrato, con Cremona avanti di misura 11-10 dopo i primi 5′ di gioco. Il primo strappo della Germani Brescia arriva nel finale di quarto con una tripla di David Cournooh e un contropiede di Miro Bilan (22-17), che costringono Brotto a chiamare timeout. Al rientro in campo, Owens accorcia subito le distanze, ma il primo periodo si chiude sul 22-19 per i padroni di casa.

Cremona difende e costruisce, supportata da un Owens fin qui determinante, con 11 punti e 6 rimbalzi, e da un Willis ancora una volta efficace con 11 punti a referto nei primi due quarti. La gara sembra non voler prendere una direzione, con continui cambi di guida e una difesa attenta da parte dei biancoblu che vale il vantaggio con cui si va al riposo sul 43 a 40 per Cremona che tira da tre con il 46% contro il 25% dei padroni di casa, che devono fare i conti anche con 8 palle perse, a fronte delle 5 di Lacey e compagni.

In avvio di terzo Cremona allunga fino al 47 a 40, ma Brescia reagisce e mette a segno 9 punti consecutivi che valgono il 49 a 47, dando prova delle proprie qualità. La Vanoli tiene comunque testa alla Germani fino quasi all’ultimo riposo. Un paio di passaggi a vuoto consentono a Bilan, Burnell e Ivanovic di portarsi sul 69 a 62 nell’ultimo minuto.

Cinque punti di Willis riaccendono le speranze della Vanoli che si riavvicina, per l’ultima volta fino al -3, prima che la Leonessa trovi l’allungo definitivo, condannando Cremona a un finale amaro. Vince Brescia 99 a 87.

Willis è il migliore a referto con 27 punti e 3 rimbalzi, per Owens ci sono 14 punti, 9 rimbalzi e 3 stoppate. Doppia doppia per Nikolic con 11 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Davis con 12 punti (3/3 da tre). Ora la Vanoli tornerà al PalaRadi per un’importantissima sfida in chiave salvezza: sabato alle 20 arriverà Napoli.

