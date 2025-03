Verrà chiuso il cancello del passo carraio che dà accesso al polo per l’infanzia – Hack – Montalcini di via Sant’Antonio del Fuoco, attraverso il quale si sono registrati molti accessi impropri di auto non autorizzate con pericolo per i piccoli utenti della struttura. Una segnalazione che la consigliera Jane Alquati aveva portato al Comune attraverso un’interrogazione a risposta scritta a cui ha risposto l’assessore Roberta Mozzi.

Dunque il cancello carraio verrà chiuso, mentre per l’accesso pedonale verrà installato un videocitofono per questioni di sicurezza, in collegamento con gli interni di entrambe le scuole presenti, il nido S. Francesco e la materna Martini. Verrà comunque mantenuto il citofono presso il cancellino pedonale interno.

“Tale soluzione – afferma Mozzi – deriva dal fatto che il ripristino della sbarra, essendo trascorso molto tempo dalla sua installazione, necessita di una sostituzione radicale dell’impianto che sia anche conforme alle normative cogenti. Inoltre, con la soluzione scelta, si assicura maggior sicurezza data dall’impedimento del passaggio anche di persone non gradite, e, visto che i contenitori dei rifiuti sono nel parcheggio, si evita il deposito incontrollato degli stessi”. L’intervento è stato programmato, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli, entro la fine di marzo.

© Riproduzione riservata