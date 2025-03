I 2,4 milioni di euro del risarcimento Tamoil per interventi di decoro urbano nelle piazze e in particolare piazza Roma, dove il problema della scarsa illuminazione è stato additato da più parti come elemento che facilita azioni violente, come nel caso del barista della Ciocco di due settimane fa. Il presidente del Consiglio Luciano Pizzetti, intervenuto ieri sera nella trasmissione la Piazza di CR1 sul tema sicurezza, ha parlato proprio di questo, condividendo le preoccupazioni di residenti e delle famiglie cremonesi che temono per le uscite serale dei propri figli.

“Il fatto che ci sia poca gente in giro credo che sia un fenomeno generale per tante altre città. Ma i punti sollevati dai residenti e commercianti sono nodali e su di essi bisogna intervenire per reperire le risorse. L’illuminazione è debole e scarsa, non è dovunque è indubbiamente quando l’illuminazione è bassa e in particolare in questa fase storica in cui la sicurezza è tema molto forte, l’illuminazione va assolutamente potenziata. Non possono esserci luoghi e bar al buio. Questo è uno dei principali temi per l’amministrazione, che le competono direttamente e su questo deve procedere.

L’altro tema è quello del decoro urbano, che ha molte sfacettature. Se c’è una piazza ben mantenuta e bene illuminata, invoglia le persone ad partecipare e chiude spazi a chi intende agire con azioni ostili e che col senso civile poco hanno a che fare”.

“Noi abbiamo le risorse determinate dal risarcimento Tamoil, 2,4 milioni – ha aggiunto Pizzetti -. Interverremo proprio sul tema del decoro delle piazze, ad esempio piazza Roma e ci sono già atti amministrativi che vanno proprio in quella direzione, con i tempi che competono”.

