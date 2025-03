Serviva un messaggio importante al campionato, tra le mura amiche contro una diretta concorrente. Messaggio arrivato forte e chiaro, mittente la Cremonese, che cala il poker contro il Catanzaro. Partita indirizzata già nel primo tempo da Johnsen, nella ripresa poi a chiuderla ci pensano Ravanelli, De Luca e ancora Johnsen, per il 4-0 definitivo.

La prima situazione pericolosa al 10’ con il cross teso di Johnsen, la palla attraversa tutta l’area di rigore avversaria, De Luca non arriva all’appuntamento con il gol per pochi centimetri. Poco dopo filtrante di Castagnetti per Ravanelli, scarico per De Luca che calcia col mancino, Pigliacelli blocca. Al 29′ De Luca recupera palla su Antonini, il rimpallo favorisce Vandeputte che parte in campo aperto, poi dal limite prova il tiro a giro, ma la mira è larga. Al 31′ la Cremonese passa: retropassaggio errato di Pittarello che serve involontariamente Johnsen in profondità, il norvegese con la punta prende il tempo a Pigliacelli e sigla l’1-0.

Nella ripresa Stroppa inserisce subito Zanimacchia per Barbieri, ammonito nella prima frazione. Al 49’ primo brivido: Pittarello si gira e ci prova con un insidioso diagonale, la palla sfiora il palo. Sul ribaltamento di fronte Pickel serve Johnsen che calcia forte col destro, Pigliacelli si supera, ma sulla respinta Vandeputte, da buona posizione, cerca una conclusione precisa con l’interno, la palla termina la propria corsa sopra la traversa. Al 51′, su sviluppi di corner, dopo un batti e ribatti, Johnsen calcia verso la porta avversaria, Pigliacelli blocca in due tempi. Al 56′ altra chance incredibile per i grigiorossi: scarico di Vandeputte per Johnsen che, a porta spalancata, colpisce clamorosamente il palo. Dopo pochi minuti Johnsen attacca la profondità, controlla e mette dentro per De Luca che ci prova di testa, ma mette a lato. Al 65’ i grigiorossi raddoppiano: Vandeputte porta palla sulla trequarti e serve un filtrante alto per Ravanelli che, dopo essersi fatto tutto il campo, controlla e sgancia un tiro potente sotto la traversa, trovando il 2-0. Ravanelli è i 18° marcatore stagionale della Cremo, nessuno in B come i grigiorossi. Cinque minuti dopo la Cremonese cala il tris: tocco di mano di Pagano nell’area di rigore del Catanzaro, l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto De Luca spiazza Pigliacelli e sigla il 3-0. Al 76’ altro retropassaggio errato da parte del Catanzaro, De Luca anticipa Pigliacelli e mette dentro per Johnsen che trova il 4-0. Al minuto 82 filtrante di Collocolo per Johnsen che prova il pallonetto, sbagliando di poco la mira.

Un successo spettacolare e fondamentale in ottica classifica. La Cremonese supera proprio il Catanzaro e si riprende il quarto posto, a quota 45 punti. Prossimo impegno per i grigiorossi venerdì 14 marzo in trasferta contro il Palermo.

Simone Guarnaccia

