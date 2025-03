Due gol, un palo (sanguinoso), occasioni a raffica, strappi, un rigore guadagnato: c’è tutto Dennis Johnsen nel 4-0 rifilato dalla Cremonese al Catanzaro. E il crescendo delle ultime settimane dell’estroso norvegese culmina con la titolarità nello scontro diretto dello Zini. Prova superata anche se per l’Mvp la prestazione personale non è stata del tutto convincente, come racconta al microfono di CR1.

“Non sono soddisfatto perché il mio primo tempo è stato uno dei peggiori da quando sono alla Cremonese… Per fortuna è arrivato il gol. Nel secondo tempo è andata meglio”.

A parte la critica personale, è stata una Cremonese devastante…

“Abbiamo giocato molto bene, con fiducia. Oggi abbiamo fatto tre punti molto importanti per noi. Questa è l’unica strada da percorrere, vincere tante partite e prendere fiducia”.

Contro la Carrarese si era vista tutt’altra squadra, col Catanzaro invece la Cremo ha cambiato approccio:

“Abbiamo acceso la luce nella nostra testa questa settimana, abbiamo lavorato tanto, tutti sono concentrati sull’obiettivo”.

Ti sei giocato bene la tua chance da titolare, ma anche a gara in corso sei stato decisivo nelle scorse settimane:

“Sì, negli ultimi due mesi ho trovato sia più gol che più assist. Oggi mancava Vazquez e ho avuto più spazio. Per me è molto importante prendere minuti”

Come vedi la classifica ora che la Cremo si è ripresa il quarto posto?

“Il nostro obiettivo è vincere quasi tutte le partite che mancano. Non c’è altra strada. Con l’atteggiamento di oggi possiamo andare avanti con fiducia”.

Come ti trovi in coppia con De Luca?

“Gioco bene con Manuel, lo conosco come giocatore, è più punto di riferimento davanti. Con lui ho possibilità di andare in profondità”.

Simone Guarnaccia

