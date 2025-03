“Qualunque tipo di decisione sull’utilizzo dei 2,4 milioni del risarcimento Tamoil passerà dal Consiglio comunale, i rappresentanti dei cittadini saranno sovrani nel determinare gli indirizzi”. Il sindaco Andrea Virgilio interviene sulla polemica innescata dai Radicali e ripresa da Forza Italia circa l’utilizzo dei fondi derivanti dalla condanna subita dai manager della ex raffineria per l’inquinamento provocato negli anni di attività.

“Noi dobbiamo essere coerenti con un programma amministrativo nel quale si parla, fra gli elementi prioritari, di intervenire nei contesti ubani, in particolare piazza Roma ma non solo. Tante azioni si possono fare anche di carattere ambientale su piazza Roma, che è il più importante parco del centro città”.

Dunque Virgilio conferma la volontà di destinare una parte di quelle risorse ad una riqualificazione importante, che è molto attesa dai cittadini, soprattutto per quanto riguarda l’illuminazione, una delle carenze a cui vengono imputate grosse responsabilità nel far agire nell’impunità i malintenzionati.

Il sindaco ribadisce di non vedere alcun motivo di polemica e neppure impasse di tipo amministrativo: “Ci sarà una delibera e sarà tutto il Consiglio a determinare le linee di indirizzo, è nostra intenzione dare quella priorità, ma ci saranno anche altri interventi”.

“Quei 2,4 milioni non hanno elementi di vincolo e quindi non condivido le posizioni, per esempio, messe in atto dai Radicali rispetto a una destinazione di carattere ambientale generica. Penso che la declinazione di quegli interventi possa avere una ricaduta ambientale perchè riqualificare il pincipale parco del nostro centro storico è un intervento ambientale con anche ricadute sul decoro e sulla vivibilità da parte dei nostri cittadini”.

