Nel dibattito sull’utilizzo dei fondi Tamoil, il gruppo consiliare della Lega dice “no” all’idea di destinarli per la sistemazione di piazza Roma, nonostante sia “stata indicata come prioritaria anche dal gruppo Lega all’interno di una mozione presentata ad agosto scorso” fa sapere la capogruppo Jane Alquati. “Numerosi sono stati infatti gli episodi di risse e di criminalità ed è evidente la situazione di forte degrado per quanto concerne lo spazio giochi e la manutenzione del verde stesso”.

Infatti, nonostante “il polmone verde del centro storico si presenti ai turisti ed ai residenti in uno stato inaccettabile”, il Carroccio esprime “una totale contrarietà all’utilizzo dei fondi Tamoil per il ripristino della Piazza poiché sono destinati a migliorare la qualità ambientale”.

“Il Sindaco Virgilio in una recente intervista afferma che i 2.4 milioni non saranno destinati esclusivamente a Piazza Roma ma parla di una serie di progetti che la Giunta metterà in campo per rafforzare il legame tra città e verde” continua Alquati. “Il gruppo Lega intende conoscere quali siano le azioni previste e le tempistiche, auspicando in un piano di interventi coerente e non un insieme di iniziative. Attendo la convocazione urgente dell’Ufficio di Presidenza sul tema come anticipato nei mesi scorsi dal Presidente Pizzetti per fare in modo che realmente il Consiglio Comunale sia realmente al centro del processo decisionale” conclude.

© Riproduzione riservata