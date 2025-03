Uno degli sponsor ufficiali della Lega Basket Serie A avrebbe messo gli occhi sulla Vanoli Cremona, rispondendo all’appello di Aldo Vanoli, da tempo alla ricerca di un partner in grado di dare nuova linfa alla società.

In queste ore si registra l’interessamento di Dole Italia, uno dei maggiori produttori di frutta al mondo, già Platinum Sponsor del Campionato e dei Playoff di Serie A e Gold Sponsor della Frecciarossa Final Eight. La multinazionale, che ha la sede italiana a Calcio, nella bergamasca, vedrebbe nella Vanoli Cremona una realtà solida e soprattutto sana su cui investire per rafforzare ulteriormente il proprio brand nel mondo dello sport.

Da tempo Dole Italia ha dimostrato grande attenzione verso la pallacanestro, come dichiarato dal Managing Director Giusto Curti: “Riteniamo sia il veicolo ideale per comunicare l’importanza di un’alimentazione sana, del consumo di frutta fresca e di uno stile di vita corretto”.

Oltre al basket, la multinazionale è sempre più attiva sul territorio cremonese, con investimenti recenti nel torneo Gioventù Grigiorossa Cup, organizzato dall’U.S. Cremonese, e nei progetti dell’Università Cattolica nei campus di Cremona e Piacenza, oltre a essere title sponsor di numerosi eventi di podismo in tutta Italia.

Ora una nuova opportunità per rafforzare il proprio brand attraverso la Vanoli Cremona. Se l’interessamento di Dole Italia dovesse tradursi in una sponsorizzazione concreta, si tratterebbe di un’iniezione di risorse significativa per la Vanoli Cremona, che potrebbe garantire stabilità e continuità sul territorio, uno dei desiderata della famiglia Vanoli che valuterà con attenzione la proposta.

