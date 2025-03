“Il caso Saap è solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei tanti scivoloni che la Giunta guidata da Andrea Virgilio ha compiuto in questi nove mesi di amministrazione pubblica”: ennesimo attacco alla giunta comunale di Cremona da parte di Alessandro Portesani capogruppo di ‘Novità a Cremona’ in consiglio comunale, che torna su una situazione su cui il dibattito è aperto da tempo.

“A dimostrazione di come la stessa non riesca a trovare una quadra degna di un governo della ‘cosa pubblica’ di Cremona” continua il consigliere. “E’ quasi superfluo ricordare l’iniziale baruffa con i commercianti del centro storico. La pesante retromarcia sull’impianto biometano di Gerre. L’inversione a ‘U’ sul tema della sicurezza in città. E ancora. La questione dell’utilizzo del risarcimento per danno ambientale della Tamoil. Nonché la riforma, mai arrivata, dei quartieri. La gestione, quanto mai discutibile, dei lavori pubblici in diverse zone calde della città; come quello sud. Si è assistito a un continuo sbandamento. Fino ad arrivare al posizionamento della maggioranza su posizioni della minoranza; posizioni contenuti in atti politici, respinti a suon di numeri in consiglio comunale, dalla loro stessa coalizione di governo”.

“Non solo”, prosegue Portesani. “ Con le scelte fatte , hanno accesso pesanti conflittualità tra amministrazione comunali, categorie economiche, semplici cittadini e perfino con appartenenti al loro stesso elettorato. Si è assisto ad un continuo sfilacciamento tra assessori, sindaco e presidente del consiglio comunale.

Basti pensare al perpetuo sovrapporsi delle dichiarazioni. Il sindaco parla. Ma il giorno dopo tocca a Pizzetti, correggere. Limare. Modificare. Mettere le proverbiali pezze che spesso sono molto peggio del buco. A fronte di questo, si è assistito contestualmente al silenzio imbarazzante degli assessori alla partita. Basti pensare al mutismo dell’assessore all’ambiente sulla vicenda Tamoil. O all’iniziale silente posizione dell’assessore ai Servizi sociali sul pasticcio del Saap. Per non parlare poi di chi, dalla Giunta, sembra essere perfino scomparso; inghiottito da un circolo vizioso che si autoalimenta ogni giorno”.

“E quest’ultima vicenda – sottolinea il capogruppo di Novità a Cremona’ – degli educatori dei bambini disabili, ha anche fatto emergere il pericoloso scollamento tra l’organo politico e gli uffici tecnici. Sembra che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra. Un peccato molto più che veniale già emerso, per altro, nella sdrucciolevole vicenda della gestione degli impianti sportivi. Altra nota sempre dolente della città. Come quella del decoro urbano dove sono impercettibili le migliorie che erano state promesse, a tambur battente, in campagna elettorale dal centro sinistra e dal sindaco in persona”.

“Come ‘Novità a Cremona ‘ – conclude Portesani – non daremo tregua alla Giunta soprattutto sulla questione Saap, visto che riguarda persone e famiglie che potrebbero trovarsi in gravi difficoltà. E tutto questo a partire da lunedì nelle sedi istituzionali. Chiederemo conto agli amministratori di questa pasticciata situazione. Manterremo la promessa a tutti coloro che ci hanno votato di sottolineare le inadempienze di un’amministrazione che risulta assai peggio di quanto previsto all’inizio di mandato. Cremona è letteralmente sbigottita da questa incresciosa gestione della città ”.

