Ancora commenti sul servizio Saap e sulle novità introdotte dalla pronuncia del Tar del 12 marzo che ha rimandato al prossimo 14 maggio la pronuncia sulla validità della contestata gara d’appalto del Comune. A prendersela con le dichiarazioni di ieri dell’assessore Marina Della Giovanna e del capogruppo del PD Roberto Poli è il consigliere di FDI Matteo Carotti.



“Hanno il coraggio di parlare di strumentalizzazioni quando il loro silenzio e la loro incompetenza hanno gettato nel caos un servizio essenziale per gli studenti disabili e le loro famiglie”, si legge in una nota.

Poli, poi, arriva addirittura a minimizzare la questione, come se fosse tutto sotto controllo. Ma di quale realtà sta parlando? Le cooperative locali sono state costrette a proseguire senza alcuna garanzia, gli operatori lavorano senza tutele e le famiglie vivono nell’incertezza più totale. Questa è la ‘continuità’ di cui parla Poli? Invece di attaccare l’opposizione, farebbe meglio a spiegare perché il Comune non ha dato risposte chiare, lasciando il servizio SAAP in un limbo inaccettabile.

“La verità è che il PD e la giunta Virgilio stanno navigando a vista, incapaci di gestire una situazione che loro stessi hanno creato. Parlano di ‘non drammatizzare’, ma il dramma lo stanno vivendo ogni giorno le famiglie e gli operatori, traditi da un’amministrazione che non è stata in grado di programmare nulla”.

Fratelli d’Italia chiede pertanto “immediate garanzie per chi lavora nel SAAP e per le famiglie coinvolte. E se Poli e il PD non sono in grado di dare risposte serie, abbiano almeno la dignità di ammettere il loro fallimento.”

