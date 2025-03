Provato ma euforico, Luca Ravanelli è la fotografia di una Cremonese che a Palermo non ha mai mollato, ribaltando un 2-0 rosanero ingiusto e trovando in venti minuti i tre gol del successo. Queste le sue parole al microfono di CR1.

Cosa si prova al termine di una partita così emozionante?

“E’ stato bellissimo perché ce lo meritavamo, siamo andati sotto su un paio di situazioni difficili. Ma ce la meritavamo, abbiamo voluto vincere e ci abbiamo creduto fino alla fine. Bellissimo”.

Rimontare una partita del genere in questo stadio non era scontato…

“Siamo stati molto bravi, abbiamo fatto una grande partita dall’inizio e siamo stati bravissimi a non mollare e segnare subito dopo il 2-0. Il nostro segreto è stato restare calmi, non forzare le giocate e tenere viva la partita. E alla fine l’abbiamo meritata”.

Quanto pesa una vittoria del genere in vista delle ultime giornate?

“Tantissimo, finalmente raccogliamo ciò che seminiamo. Sin qui in campionato non eravamo riusciti ad ottenere i punti che meritavamo considerate le occasioni e le prestazioni fatte. Finalmente la palla sta entrando, dobbiamo cercare di prendere meno gol ma siamo carichi. Lavoreremo durante la pausa per fare altrettante prestazioni importanti”.

La sosta per le nazionali arriva al momento giusto o era meglio cavalcare l’entusiasmo?

“Noi lavoriamo allo stesso modo da molto tempo, giochiamo un gran calcio e lavoriamo per vincere la prossima partita. Faremo di tutto per ottenere i tre punti col Cittadella”.

Sei tornato titolare nelle ultime due giornate con ottime prestazioni. Come stai?

“Io sto bene, sono contento delle ultime due prestazioni e spero di continuare così. A prescindere da chi gioca l’importante è che la Cremo vinca”.

© Riproduzione riservata