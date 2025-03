Secondo gol in grigiorosso, seconda esultanza in trasferta, da subentrato e immediatamente sul pezzo: Mattia Valoti è, ad oggi, il miglior dodicesimo uomo della Serie B, non solo della Cremonese. Poche manciate di minuti gli bastano per lasciare il segno. Al microfono di CR1 la sua gioia per la vittoria di Palermo.

Che emozioni si vivono nel conquistare una vittoria così?

“Successo incredibile che ci dà tanto morale, vincere così fa sempre bene. Purtroppo siamo andati sotto di due gol immeritatamente, ma la squadra non ha mollato, è rimasta lì fino all’ultimo e l’ha portata a casa”.

La Cremo spesso incide con chi subentra. C’è la mentalità giusta?

“Dev’essere così, siamo un gruppo di giocatori forti e sul pezzo. Chi subentra deve sapere che può risolvere la partita e anche oggi è stato così con me e Collocolo. Questa dev’essere la mentalità con cui affrontare il campionato da qui alla fine”.

Questa doppia vittoria con due squadre come Catanzaro e Palermo vi può dare la spinta giusta?

“Ci deve dare uno slancio importante perché abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, anche se lo sapevamo già. Pensiamo una partita alla volta, ricarichiamo le energie nella sosta perché ci aspetta un filotto importante”.

Avreste preferito tornare subito in campo?

“La sosta ci permette di lavorare ancora e rifiatare, continuiamo con entusiasmo perché ci aspettano otto partite e il campionato è ancora lungo”.

Con quale occhio guardi la classifica?

“Noi abbiamo fatto il nostro, dobbiamo pensare a vincere le partite e adesso abbiamo superato Catanzaro e Palermo. Vedremo cosa fanno gli altri, ma dobbiamo restare concentrati sulle singole partite sapendo che questo dev’essere l’andazzo nelle ultime giornate”.

Come ti senti fisicamente dopo il ritorno in campo?

“Stavo iniziando ad avere condizione, poi l’influenza mi ha messo ko. Ho ripreso questa settimana, oggi mi sentivo bene e ho fatto 20′. Vedrò di mettere altri minuti nelle gambe durante la sosta”.

Oggi hai agito da interno di centrocampo, ma potremmo vederti anche come seconda punta?

“Sì, l’ho fatto in carriera. Partire da mezzala mi permette di inserirmi da dietro, ma anche sulla trequarti ho giocato. Se il mister mi chiamerà in causa cercherò di fare del mio meglio”.

