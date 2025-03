L’arresto di quattro giovanissimi, di cui tre minorenni, per l’aggressione al barista della Ciocco, consumatasi a fine febbraio, rappresenta un importante risultato, ma non un punto d’arrivo: il lavoro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica continua infatti con la messa in campo dei regolamenti sul Daspo Urbano nelle principali aree del territorio, da Crema a Casalmaggiore.

“Abbiamo dato una risposta unitaria istituzionale” ha detto il prefetto, Antonio Giannelli. “Da un lato con la predisposizione del regolamento sul Daspo, grazie al quale a Cremona sono già iniziati i controlli ordinari e le prime misure di allontanamento. Dall’altro ci sono i controlli straordinari, che continueranno ogni giorno, con il Reparto di prevenzione crimine”.

A portare agli arresti è stato un lavoro di grande coordinamento tra tutte le forze dell’ordine, ma anche della Procura: “Ringrazio il procuratore per aver preso parte all’ultima riunione del comitato e per aver lavorato in coordinamento con tutti i soggetti istituzionali” evidenzia il prefetto. “Un coordinamento di questo tipo garantisce migliori risultati”.

Così negli ultimi mesi non solo le forze dell’ordine hanno sgominato la banda di giovanissimi che terrorizzava il centro storico, ma hanno anche identificato il gruppo responsabile dell’aggressione al barista. “In quest’ultimo caso, il vero problema è il consumo di bevande alcoliche, che spesso porta a prendere il controllo” spiega Giannelli. “Anche per questo stiamo controllando i locali, che non devono servire da bere a minorenni o a persone già ubriache”.

Il 26 marzo ci sarà un’altra riunione del comitato, per portare avanti il lavoro sul Daspo nel resto della provincia. Parallelamente, si lavora anche al tavolo delle guardie giurate: 300 persone che girano per la provincia e che sono in collegamento con le altre forze di polizia, pronte ad avvisare in caso di situazioni problematiche.

Laura Bosio

