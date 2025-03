Franco Pettineo ha confermato la sua confessione davanti al gip, ammettendo l’omicidio della compagna, Sabrina Baldini Paleni, 56 anni. L’uomo, fermato venerdì scorso dai Carabinieri di Pandino mentre transitava in territorio cremasco, è ora in carcere a Cremona.

E’ accusato di femminicidio, dopo aver strangolato la compagna giovedì sera, al termine di una violenta lite: questo quanto lo stesso Pettineo ha raccontato prima agli investigatori e poi al gip, che lo ha interrogato lunedì mattina, e ha convalidato l’arresto, confermando la custodia cautelare in carcere, per poi dichiararsi territorialmente incompetente. Il caso passerà quindi alla magistratura di Pavia.

Secondo la versione dell’indagato, assistito dall’avvocato Marco Bencivenga, del foro di Cremona, la lite sarebbe degenerata in una colluttazione, finché l’uomo avrebbe perso la testa e stretto le mani alla gola della compagna. Dopo, sarebbe rimasto in casa tutta notte, con il cadavere sul pavimento in corridoio.

Il mattino dopo, quindi, si sarebbe allontanato in auto e avrebbe vagato per ore tra le province di Cremona, Milano e Lodi, finché non è stato rintracciato in zona cremasca dai Carabinieri, che lo stavano cercando. Sulle motivazioni della lite, invece, l’uomo è rimasto vago. lb

