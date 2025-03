Emergono contorni inquietanti sull’omicidio di Sabrina Baldini Paleni, 56enne uccisa nella sua abitazione di Chignolo Po, nel pavese, dal reoconfesso Franco Pettineo, 52 anni, suo convivente, rintracciato e preso dai Carabinieri a Pandino, dopo ore di fuga a bordo di una Dacia Nera.

L’uomo è in cella nel carcere di Ca’ del Ferro, a Cremona. Ha confessato davanti al pm Andrea Figoni della Procura di Cremona, diretta da Silvio Bonfigli, e alla pm di Pavia Valeria Biscottini. Lunedì davanti al gip di Cremona è fissata l’udienza di convalida dell’arresto, dopodiché gli atti sanno trasferiti per competenza a Pavia.

Secondo la ricostruzione, l’omicidio è scaturito da una lite per dissidi familiari, nella villetta di via Mariotto, periferia di Chignolo Po.

Sabrina, madre di due figli, lavorava come operatrice socio sanitaria in una Rsa di Casalpusterlengo, nel lodigiano. La figlia 28enne, Selene Pettineo, prossima al matrimonio, ha scritto sui social: “Ciao mamma. Sarai sempre nei nostri cuori. Tutto il male tornerà a chi ti ha sempre tolto luce e non ti ha mai permesso di brillare come meritavi”.

È stata lei, la figlia Selene, a lanciare l’allarme venerdì mattina, dopo che la madre non si era presentata al lavoro e non rispondeva alle chiamate telefoniche.

