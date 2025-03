A due settimane dall’introduzione dell’ordinanza emessa da Anas, valida fino al 16 aprile – che vieta il transito sul ponte di ferro tra Cremona e Castelvetro a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 tonnellate, e che impone il limite di velocità di 30 km/h per tutti gli autoveicoli – questa mattina nella fascia tra le 11.30 e le 13.30, effettivamente nessun mezzo pesante ha percorso il ponte, né in un senso né nell’altro.

In questi giorni nel frattempo è iniziata la fase di messa in sicurezza della struttura dopo il cantiere allestito in area golenale (sponda piacentina) e che rappresenta la fase iniziale dell’intervento di manutenzione straordinaria della struttura.

Poco lontano dal ponte di Po, proseguono i lavori viabilistici in largo Moreni, dove è previsto un intervento volto alla realizzazione di una rotatoria che favorirà la moderazione della velocità e migliorerà il flusso della circolazione. Il transito non è interrotto, sia in ingresso che in uscita dalla città, ma ci sono alcune deviazioni, indispensabili per la realizzazione delle opere come da progetto, e tali da consentire la circolazione nella zona.

