E’ stato conferito oggi a Sondrio l’incarico per effettuare la perizia psichiatrica su Fabio Molinari, ex provveditore agli studi di Cremona ed ex dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, accusato di concussione, induzione indebita, peculato e turbata libertà degli incanti.

Il gip Fabio Giorgi ha affidato l’incarico alla dottoressa Rossana Eugenia Botti di Seregno, psichiatra e criminologa, mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Stefano Di Pasquale, ha nominato come consulente di parte il dottor Mario Ballantini, ex primario del reparto di Psichiatria dell’ospedale di Sondrio e già dirigente del Dipartimento di Salute mentale. Per la parte civile, rappresentata dall’avvocato Valeria Morales Sosa in difesa dell’impiegata amministrativa Cristina Paravicini, è stato scelto come consulente il medico legale Maurizio Robustelli Della Cuna. Le perizie prenderanno avvio il 7 aprile prossimo.

La nuova udienza è stata aggiornata al 19 settembre, quando verranno presentati i risultati degli accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell’ex provveditore all’epoca dei fatti contestati. I periti dovranno verificare se Molinari fosse affetto da un disturbo narcisistico tale da sfociare in una patologia.

L’attività di indagine su Molinari, che aveva lasciato il Provveditorato di Cremona nel luglio del 2021 dopo due anni di incarico, aveva preso il via in seguito a tre esposti presentati nei primi mesi del 2022 su un presunto utilizzo illecito di fondi pubblici a fini privati e incarichi di docenza attribuiti in maniera illecita.

I fatti contestati riguardano reiterate ingerenze dell’ex dirigente di Sondrio, all’epoca in carica, nelle assunzioni del personale docente da parte dei presidi, attraverso la procedura di messa a disposizione, nonché l’utilizzo di fondi pubblici per acquistare beni per fini estranei a quelli istituzionali, ovvero per saldare debiti per spese personali sostenute da Molinari.

