Quali meccanismi guidano i consumatori nelle loro scelte? Come studiarli? E quindi come aiutare consumatori passivi a diventare cittadini consapevoli? Queste alcune delle domande cui vuole rispondere il corso di laurea magistrale in Consumer Behaviour attivato dalla Cattolica a Cremona, che sarà al centro della puntata di Campus in onda martedì 25 marzo alle 20.30 su CR1 (canale 19). Cibo, salute e ambiente sono i tre pilastri al centro del percorso di ricerca raccontato da Massimo Lanzini attraverso le testimonianze di studenti, ricercatori e docenti.

La magistrale in Consumer Behavihour – nel cui ambito lezioni ed esami si tengono in inglese – è tra i percorsi attivati dalla Cattolica di Cremona uno di quelli a più alto tasso di internazionalizzazione. Numerosi infatti non solo gli studenti fuori sede ma anche quelli che giungono da fuori Italia. Obiettivo del corso è far incontrare gli strumenti classici dell’indagine psicologica con quelli della sociologia e dell’economia, per studiare l’orizzonte del consumo nel quale ognuno di noi si trova – inevitabilmente – immerso.

Quali molle ci spingono quando siamo chiamati a effettuare una scelta di acquisto che – anche in questo caso inevitabilmente – coinvolge ambiti centrali della nostra vita quali il cibo, la salute e l’ambiente? Nelle aule e nei laboratori di Consumer Behaviour – che lavorano in rete con altri atenei e centri di ricerca in Europa e nel resto del mondo – studenti e ricercatori lavorano per scoprire e definire i meccanismi che guidano i nostri comportamenti. E trovare così strumenti e percorsi che ci aiutino a trasformarci da oggetto a soggetto del mercato.

