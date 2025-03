Entra nella sede di Santa Monica – antico monastero oggi splendidamente recuperato a sede cremonese della Università Cattolica – la quinta puntata di “Campus – Cremona città universitaria”, la trasmissione di CR1 curata da Massimo Lanzini. Appuntamento martedì 5 marzo alle 20.30. Due i corsi di laurea magistrale che saranno al centro delle testimonianze di docenti, studenti e ricercatori: “Agricultural Economics” e “Food Processing: innovation and tradition”.

Il primo è nato con l’obiettivo di preparare giovani manager ad operare in un mercato ormai globale come quello dell’agricoltura. Un percorso di ricerca e di preparazione che si misura con i temi della gestione aziendale ma anche con le sfide legate al marketing, alla lettura dell’orientamento dei clienti, alla valutazione di dinamiche economiche internazionali e alla capacità di confrontarsi con gli strumenti delle politiche agricole comunitarie.

Il corso di Food processing, invece, si occupa di agroalimentare con una ottica fortemente innovativa. L’obiettivo è partire da una solida conoscenza della tradizione del territorio – elementi che per Cremona e per l’Italia rappresentano un indubbio punto di forza – ma da qui riuscire a ideare e a progettare la realizzazione di prodotti nuovi e sostenibili in grado di incontrare i gusti di un mercato in veloce e costante rinnovamento.

