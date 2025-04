E’ salito di circa 2 metri e mezzo il livello del fiume Po a Cremona nelle ultime 24 ore, dal -4.27 di ieri al -1.60 di oggi. La Protezione Civile della Provincia di Cremona ha partecipato oggi pomeriggio a un confronto operativo con Regione Lombardia per fare il punto sulla situazione dell’asta del fiume Po.

Al momento, i contributi più significativi alla portata del Po stanno arrivando dal Piemonte, in particolare dal fiume Sesia – che ha già raggiunto il colmo ed è in fase di discesa – e dal Tanaro, attualmente ancora in crescita. A questi si aggiungerà anche la piena in arrivo dal Ticino.

Fortunatamente, sul resto del territorio lombardo si sono registrate precipitazioni molto scarse, e le previsioni meteo indicano un miglioramento già entro la giornata di oggi. Sono ancora possibili temporali e raffiche di vento, ma le piogge attese saranno limitate e circoscritte.

Nella zona a valle della sezione di Piacenza è ancora prematuro fare previsioni precise sull’entità e sulla tempistica della piena. Le stime attuali indicano un possibile raggiungimento di livelli tra la prima e la seconda soglia a Cremona, indicativamente tra la fine di venerdì e la giornata di sabato.

Una nuova riunione operativa è prevista domani mattina presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona per un aggiornamento tra le Province coinvolte e Regione Lombardia.

La Protezione Civile della Provincia di Cremona resta in costante contatto con le autorità regionali e con tutti gli enti competenti, monitorando l’evolversi della situazione e pronta a intervenire in caso di necessità.

