Una partenza difficile, lo svantaggio, poi corsa, qualità e concretezza. La Cremonese va sotto allo Zini contro il Mantova per la rete di Redolfi, ma pareggia già nel primo tempo con Johnsen. Nella ripresa De Luca, con due gol, e Collocolo portano il risultato sul 4-1. Nel finale c’è spazio per il gol di Brignani per il definitivo 4-2.

I grigiorossi non partono bene e concedono subito una ripartenza, la palla arriva a Galuppini che ci prova dal limite, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Su sviluppi dello stesso calcio d’angolo al 4’ Redolfi prende il tempo a tutti e mette dentro di testa la rete dell’1-0. Redolfi segnando si fa male e viene sostituito, al suo posto De Maio. Al 12′ calcio di punizione dalla trequarti, Fiori colpisce di testa, sul secondo palo sbuca De Maio che manca l’appuntamento con il gol di poco. Al 18’, dopo Ceccherini, viene ammonito anche Ravanelli. Al 20′ grande chance per la Cremo: cross delicato dalla destra di Johnsen, sul secondo palo Zanimacchia fa la sponda di testa per De Luca che, da pochi passi, mette alto. Al 23′ Zanimacchia calcia da ottima posizione, Festa si allunga e respinge, De Luca prova il tap-in, ma la difesa del Mantova respinge. Due minuti dopo, arriva il meritato pari: Zanimacchia mette dentro dalla sinistra, Johnsen aggancia e con un tiro preciso batte Festa, trovando la rete dell’1-1. Al minuto 33 lancio in profondità di Johnsen, Festa anticipa di testa De Luca, la sfera arriva a Vandeputte che si accentra e dal limite calcia a giro, ma la palla colpisce clamorosamente il palo. Al 37’ viene ammonito anche Bianchetti, tutta la linea difensiva grigiorossa ha rimediato un cartellino giallo. Al 44′ Fiori trova in profondità Galuppini che calcia col mancino, sulla respinta di Fulignati arriva di testa Mancuso che mette di poco a lato. Al 46′ Fiori parte dalla sinistra, si accentra e ci prova col destro a giro, ma il suo tentativo termina largo.

All’intervallo Stroppa inserisce Antov e Collocolo per Ceccherini e Castagnetti. Dopo un minuto e mezzo la Cremonese trova la rete del sorpasso: cross dalla destra di Barbieri, sponda di testa di Vandeputte per De Luca che batte Festa e porta in vantaggio i suoi. Due minuti dopo cross dalla destra di Antov, velo di De Luca, Vandeputte tutto solo calcia da pochi metri, Festa para e la palla finisce sulla traversa. Al 53’ Barbieri scarica per Collocolo che di prima intenzione, da fuori area, trova l’angolino giusto e la rete del 3-1. Al 73’ Johnsen trova De Luca con un cross delicato, il Cigno di Bolzano di testa la mette sotto alla traversa per il 4-1. Poco dopo Brignani calcia forte dai 25 metri, la palla finisce sotto l’incrocio, trovando il gol del 4-2.

La Cremonese sale a quota 56 punti, a -4 dallo Spezia terzo. Il distacco dalle inseguitrici cresce momentaneamente, ma Juve Stabia e Catanzaro scenderanno in campo domenica. Prossimo impegno per i grigiorossi giovedì 1° maggio in trasferta contro la Sampdoria.

