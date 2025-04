Ultimo giorno a Roma per gli adolescenti cremonesi, in pellegrinaggio giubilare nella Capitale. Sveglia alle 5, stamattina, nel padiglione di Fiera Roma che da venerdì sta ospitando i 900 ragazzi provenienti dalla Diocesi di Cremona e poi, arrotolati i sacchi a pelo, tutti in marcia per raggiungere stazione Termini.

Dopo le emozioni provate ieri durante durante i funerali di Papa Francesco, i ragazzi – accompagnati dai collaboratori della Focr e della Diocesi – parteciperanno ad una messa a loro dedicata, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

A celebrare, il Vescovo di Cremona Mons. Antonio Napolioni.

“Abbiamo lasciato liberi i singoli gruppi – ha commentato il Vescovo – di scegliere se partecipare a questa eucarestia o a quella in Piazza San Pietro, per il Giubileo degli adolescenti. Non volevo certo ‘portar via’ i ragazzi dall’evento mondiale ma, avendo già ieri partecipato intensamente alle esequie del Papa ritenevamo fosse opportuno un momento in cui tirare le fila con il Vangelo di oggi: il Vangelo di Tommaso, che riceve il dono dell’incontro con il Risorto e che si arrende, in un atto di amore e di fede.

“‘Mio Signore e mio Dio’, dice Tommaso – aggiunge il vescovo Antonio – spero che ogni ragazzo possa dire quel ‘mio’ non per possessione ma come dono, l’uno verso l’altro”.

Al termine della messa, mattina libera per proseguire la scoperta delle bellezze di Roma prima del rientro a casa, previsto in serata.

Dall’inviato a Roma Andrea Colla

