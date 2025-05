I comuni di cintura attorno a Cremona non parteciperanno alle audizioni sulla destinazione dei fondi derivati dal risarcimento Tamoil. A comunicarlo, in una nota, sono stati gli stessi sindaci di Gerre de’ Caprioli (Michel Marchi), Spinadesco (Roberto Lazzari), Sesto ed Uniti (Carlo Angelo Vezzini) e Bonemerse (Luca Ferrarini). fa eccezione il Comune di Stagno Lombardo, con il sindaco Roberto Mariani, che conferma invece la propria presenza.

Pur ringraziando “le autorità politiche che hanno inteso coinvolgere le Amministrazioni di cintura in questa valutazione afferente l’utilizzo dei fondi assegnati a ristoro del disastro ambientale causato, ed attualmente in corso, da parte della Società Tamoil”, scrivono, “la scelta di destinazione su somme vincolate da atti propri di una Giunta e di un Consiglio Comunale specifico, sono responsabilità oolitica degli stessi”.

Tuttavia, pur non partecipando alle audizioni, hanno voluto lasciare il proprio contributo. Per i sindaci, ad oggi risulta essere “molto pertinente la proposta, l’unica peraltro finora condivisa, pervenuta dal gruppo consiliare di Forza Italia per la realizzazione di un Masterplan Ambientale, per il quale confermeremmo sin da ora la nostra presenza e convinta partecipazione, come già avvenuto per lo studio epidemiologico di Ats Valpadana” conclude la lettera.

