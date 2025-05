La 58ª edizione del Circuito del Porto Internazionale – Trofeo Arvedi, sarà raccontata da uno speciale di CR1 – canale 19 – con immagini, interviste e tutti i momenti salienti di una delle corse più attese del calendario ciclistico nazionale, in onda venerdì 23 maggio alle 22.

La cronaca racconta di un finale spettacolare, con la vittoria in volata dello sloveno Zak Erzen, portacolori della Bahrain Victorious Development Team, che ha regolato sul traguardo Christian Fantini (Solme Olmo) e Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club). Una grande giornata di sport sulle strade di Cremona, con partenza dall’inedito scenario di via Acquaviva, quartier generale del Gruppo Arvedi, e un circuito leggermente rinnovato da percorrere per diciotto volte.

Trenta le squadre al via, per un totale di 163 atleti. Dopo i primi chilometri, la fuga a cinque ha infiammato la corsa: protagonisti Kyrylo Tsarenko, Andrea Chiarucci, Gabriele Rausa e la coppia della Rime Drali Daniel e Sangalli. A rompere l’equilibrio nel finale è stato Tsarenko, autore di una lunga azione solitaria, ripreso solo ai 400 metri dall’arrivo. Lo sprint di gruppo ha infine premiato Erzen, che scrive il proprio nome nell’albo d’oro della classica organizzata dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi.

Una giornata tutta da rivivere nello speciale di CR1, con le immagini firmate dal Team Rodella, realtà di riferimento nel raccontare il grande ciclismo attraverso riprese professionali e contributi di altissimo livello.

© Riproduzione riservata