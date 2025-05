Una partita perfetta, un passaggio del turno più che meritato. La Cremonese si prende la finale playoff grazie una prestazione devastante contro la Juve Stabia. Davanti agli oltre 11 mila dello Zini, i grigiorossi superano i campani 3-0. In gol nel primo tempo Castagnetti, nella ripresa Johnsen e Vandeputte archiviano la pratica.

Dopo due minuti di gioco la Cremo ci prova grazie al cross di Barbieri, che trova la respinta della retroguardia avversaria, Vazquez ci prova al volo dal limite, ma la conclusione termina alta. Al 9′ schema su punizione: Vandeputte tocca per Barbieri che ci prova dai 25 metri, la palla sfiora il palo. Al 14′ giocata clamorosa sulla trequarti di Vazquez che si libera di Bellich e trova lo spazio per servire Vandeputte che, solo davanti a Thiam, calcia a lato. Al 27′ palla dalla sinistra per gli ospiti, respinta maldestra di Castagnetti e Vandeputte, Mussolini calcia male. Un minuto dopo i grigiorossi passano: scatto in fascia di Barbieri, palla perfetta per Castagnetti che col mancino batte Thiam per l’1-0. Al 31′ lancio lungo per Collocolo che calcia trovando la respinta di piede di Thiam. Al 37′ conclusione col mancino dalla trequarti di Mosti, Fulignati respinge bene.

Al 57′ la sliding door della partita: Andreoni colpisce di mano e impedisce ad Azzi di involarsi verso la porta avversaria. L’arbitro prima ammonisce l’esterno delle vespe, poi, dopo revisione al Var, decide di espellerlo. Su sviluppi della stessa punizione, al 60’, ecco il raddoppio: Vandeputte tocca per Castagnetti che lascia per Johnsen, il norvegese dal limite trova l’angolo giusto per il 2-0. Sei minuti dopo arriva addirittura il tris: Vazquez allarga per Vandeputte che col mancino batte Thiam da posizione defilata per il 3-0. Partita chiusa, rotazioni negli ultimi minuti e gestione in vista della finale.

Cremonese ora attesa dalla doppia finale playoff. Andata fissata allo Zini alle 20:30 giovedì 29 maggio, ritorno invece in trasferta, sempre alle 20:30, domenica 1° giugno. I ragazzi di Stroppa affronteranno una tra Catanzaro e Spezia, con i liguri in netto vantaggio visto il 2-0 dell’andata.

