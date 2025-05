“E’ una giornata molto importante per Cremona, soprattutto rappresenta un prodromo di altri momenti che vedranno questo centro cittadino svilupparsi, animarsi di ragazzi, come ha bene spiegato il Cavalier Arvedi”, ha detto nel corso del sopralluogo alla ex Manfredini il Prefetto di Cremona, Antonio Giannelli. “Credo che sia un passo importante per il futuro e va dato assoluto merito anche semplicemente per aver immaginato questo intervento, perché consentirà negli anni di avere tanti giovani che lo vivranno pienamente, come nei modelli di Paesi che spesso i nostri ragazzi vanno a cercare, lasciando l’Italia”.

“Vedo nei giovani la risorsa del futuro – ha aggiunto poi il Prefetto – e quando qualcuno di loro fa degli errori è sempre una minoranza. Credo che riuscire ad attrarre qui persone che studiano, che fanno cultura, che hanno voglia di confrontarsi anche con ragazzi che vengono da tutto il mondo, sia il principale antidoto per isolare qualche pecora nera”.

