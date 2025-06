Procedono i lavori all’interno del nuovo Campus “Città di Cremona” che ospiterà la nuova sede del Politecnico. L’obiettivo è il trasloco delle attività essenziali già a fine luglio e l’inizio dell’anno accademico 2025-2026 nella nuova sede di via Bissolati. Gli operai sono al lavoro con i cablaggi e si procede per l’arrivo della fibra.

Cominciano a prendere forma i primi arredi nelle aule. Si stanno montando i banchi per gli studenti, lavagne e videoproiettori. Dalla sede di Milano sono arrivati anche gli architetti che si stanno occupando degli allestimenti al nuovo polo di Cremona. Banchi e arredi sono già arrivati dalla sede di via Sesto per le aule studio e le aule docenti. In allestimento anche i laboratori per le facoltà di Ingegneria gestionale e informatica, con strumenti di automazione industriale portati dal Politecnico di Milano. Nell’aula Magna è già stato posizionato il grande ledwall.

“Siamo un po’ meno ansiosi rispetto a qualche mese fa, perché vediamo che i lavori sono già a buon punto” ci spiega il Prorettore della sede di Cremona del Politecnico prof. Gianni Ferretti. “Devo ringraziare lo staff del polo di Cremona e del Politecnico di Milano in generale perché ha lavorato molto intensamente affinché tutto fosse al posto giusto nel momento giusto” prosegue Ferretti.

“L’obiettivo è iniziare il nuovo anno accademico qui, anche perché dovremo dare accesso alle residenze che completeranno l’offerta del Campus” conclude il Prorettore.

Già partito il bando per l’assegnazione delle camere nella residenza all’interno del Campus che potrà ospitare 143 studenti fuori sede.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata