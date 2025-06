La questione del raddoppio ferroviario della tratta Cavatigozzi-Codogno della Milano-Cremona-Mantova è stata oggetto di un’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere regionale Matteo Piloni (Pd) all’assessore ai Trasporti Claudia Terzi: “Dopo aver ricevuto una sollecitazione, ho ritenuto di rispondere immediatamente all’appello del comitato di Pizzighettone” ha sottolineato Piloni.

“E, nell’ambito delle mie prerogative, ho depositato stamani un’interrogazione a risposta scritta all’assessore ai Trasporti Terzi in cui chiedo spiegazioni sul tema della definizione del tracciato e della copertura finanziaria, con particolare attenzione all’area che attraversa il comune, con l’obiettivo di avere un aggiornamento”.

Nell’interrogazione il consigliere Dem evidenzia come il raddoppio della tratta Mantova-Cremona-Codogno abbia “l’obiettivo di migliorare la regolarità della circolazione e la riduzione dei tempi di percorrenza dei treni, e quindi rafforzare un collegamento verso Milano importante e strategico per i nostri territori.

Ricordo anche che i lavori avverranno in due fasi: il raddoppio della tratta Mantova-Piadena, con la realizzazione di una nuova sede a doppio binario in variante tra Piadena e Bozzolo, affiancata al binario esistente; il raddoppio nelle tratte Piadena-Cremona e Cavatigozzi-Codogno. Ma di quest’ultima non si hanno aggiornamenti circa la progettazione, il cronoprogramma e la copertura finanziaria”.

“Per questo chiedo all’assessore Terzi di far sapere a me, e quindi ai cittadini interessati, a che punto è l’iter del raddoppio della tratta Cavatigozzi-Codogno e se è stato definito il tracciato che interessa il centro abitato di Pizzighettone, così da poter dare risposte certe alle comunità, soprattutto su un progetto così importante che riguarda la qualità della vita, l’ambiente e l’economia del territorio”, conclude il consigliere Pd.

