La procura di Cremona guidata dal procuratore capo Silvio Bonfigli ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti sulla morte di Leonardo, il bimbo di 10 anni residente a Canneto sull’Oglio deceduto all’ospedale di Bergamo dove era ricoverato dopo un malore che lo aveva colto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso nella piscina di Torre de’ Picenardi. Sul corpo di Leo domani sarà effettuata l’autopsia che chiarirà le cause del decesso.

Nato in Italia da genitori cinesi, quel pomeriggio Leonardo stava trascorrendo una giornata di divertimento con i compagni del Grest parrocchiale. Poco dopo le 14, il bimbo è entrato in acqua e ha perso conoscenza. I bagnini lo hanno subito soccorso e portato a bordo piscina, praticandogli il massaggio cardiaco. Poi la corsa in eliambulanza verso l’ospedale Papa Giovanni.

Leonardo non ha mai ripreso conoscenza. La sua scomparsa ha lasciato un dolore immenso in tante persone. A piangerlo, i genitori, due sorelle, il fratellino e due comunità: Canneto sull’Oglio e Torre de’ Picenardi. A Canneto la famiglia di Leonardo era molto conosciuta perché per qualche anno aveva gestito il Bar Centrale prima del cambio gestione.

Sara Pizzorni

