Esami orali di maturità al via anche tra gli studenti cremonesi: tensione (ma anche tanta voglia d’estate) lunedì mattina tra i ragazzi di via Palestro.

All’Aselli i primi studenti sono arrivati alle 7.30 (nonostante le varie commissioni abbiano iniziato a riunirsi per le pratiche burocratiche alle 8): emozionati ma anche concentrati e pieni di voglia di affrontare questo ultimo step della maturità 2025.

Marx, il naturalismo e il flusso di coscienza i primi temi della giornata da sviluppare su tutte le materie davanti alle commissioni. Rigide ma sorridenti.

Molti gli amici così come i parenti presenti agli orali degli studenti, che si sono sentiti circondati in questo modo dalla giusta carica e energia per questo momento comunque importante e delicato della loro vita.

© Riproduzione riservata